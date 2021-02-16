Наоми Осака стала первой полуфиналисткой Australian Open 2021
3-я ракетка мира японка Наоми Осака в 1/4 финала престижного турнира Australian Open 2021 уверенно разобралась в двух сетах с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, которая занимает 71-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.
На счету Осаки в этом поединке 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов (33%), в то время у её оппонентки – ни одного эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. По активно выигранным очкам перевес на стороне представительницы Японии – 24:14, а по невынужденным ошибам впереди Шувэй – 23:14.
В полуфинале Осака встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния).
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
07:47
-
02:03
-
00:02
- 15 февраля 2021
-
22:26
-
21:43
-
21:07
-
20:49
-
20:33
-
19:36
-
19:14
-
17:27
-
16:52
-
16:31
-
15:05
-
14:37
-
13:47
-
13:23
-
12:42
-
12:40
-
12:33
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:32
-
11:11
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
10:18
-
09:53
-
09:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам