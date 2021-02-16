Наоми Осака стала первой полуфиналисткой Australian Open 2021

3-я ракетка мира японка Наоми Осака в 1/4 финала престижного турнира Australian Open 2021 уверенно разобралась в двух сетах с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй, которая занимает 71-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.

На счету Осаки в этом поединке 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 из 12 реализованных брейк-пойнтов (33%), в то время у её оппонентки – ни одного эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. По активно выигранным очкам перевес на стороне представительницы Японии – 24:14, а по невынужденным ошибам впереди Шувэй – 23:14.

В полуфинале Осака встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния).