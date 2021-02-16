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114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сенсационно вышел в полуфинал Australian Open

114-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев сенсационно вышел в полуфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, сенсационно вышел в полуфинал, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (18) со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Аслан, впервые в карьере попавший в основную сетку турнира «Большого шлема», 9 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 6). Новак является действующим чемпионом Australian Open.

Australian Open (м). 1/4 финала
16 февраля 2021, вторник. 07:15 МСК
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 1 2  
2 		6 6 6  
             
Аслан Карацев
114
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
1/4 финала Australian Open – 2021. Карацев просто герой! Он в полуфинале. LIVE!
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