Осака прокомментировала выход в полуфинал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинале турнира Осака обыграла Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
«Я счастлива, как сегодня играла. Каждый матч с Шувэй всегда становится битвой. Пусть даже счёт получился таким, как сегодня, у нас опять была битва. Никогда не знаешь, чего ожидать от Шувэй», — цитирует Осаку пресс-служба турнира.
В полуфинале Осака встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния).
Действующим победителем турнира является австралийка Эшли Барти. Первая ракетка мира также вышла в четвертьфинал. За путёвку в полуфинал она поборется с Каролиной Муховой из Чехии.
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