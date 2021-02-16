Осака прокомментировала выход в полуфинал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинале турнира Осака обыграла Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

«Я счастлива, как сегодня играла. Каждый матч с Шувэй всегда становится битвой. Пусть даже счёт получился таким, как сегодня, у нас опять была битва. Никогда не знаешь, чего ожидать от Шувэй», — цитирует Осаку пресс-служба турнира.

В полуфинале Осака встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния).

Действующим победителем турнира является австралийка Эшли Барти. Первая ракетка мира также вышла в четвертьфинал. За путёвку в полуфинал она поборется с Каролиной Муховой из Чехии.