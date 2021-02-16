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«Будь честен хоть раз». Бывшая девушка Зверева обвинила теннисиста во лжи

«Будь честен хоть раз». Бывшая девушка Зверева обвинила теннисиста во лжи
Теннис / ATP 0

Бренда Патеа, бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева, выразила недоумение в связи с интервью, в которых он говорит об их будущем ребёнке. Патеа ответила на вопросы пользователей в «Инстаграме», они спрашивали о взаимоотношениях Зверева и его бывшей подруги и об отношении теннисиста к ребёнку.

«Я читала много интервью с Алексом, задаюсь вопросом, чего он вообще хочет добиться, когда говорит такие вещи. Он говорит, что очень рад, что ребёнок — самое важное событие в жизни. Но в это верится с трудом, потому что мы не поддерживаем связь, он не проявляет никакой инициативы. Мы общались пару месяцев назад и всё. Глупо говорить такие вещи журналистам. Зачем он это делает? Хватит давать эти идеальные интервью. Будь уже честен хоть раз», — написала Патеа.

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