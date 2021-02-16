Тарпищев: заслуга Карацева, что Димитров сломался и так сыграл последние два сета

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Карацев в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Во время матча у Димитрова возникли проблемы со спиной, но он сумел вернуться на корт.

«Заслуга Карацева, что Димитров сломался и так сыграл последние два сета. Заслуга острой игры. Аслан тяжело входил в игру, но когда он взял второй сет, уже можно было думать о положительном результате. Он вработался, нужно было просто найти подачу. Самый опасный момент был в начале четвёртого сета, чтобы не расслабиться, сохранить нормализацию нервной системы. Настоящий король. Пройти такой жизненный путь и так ровно сыграть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.