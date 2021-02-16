Впервые в истории два российских теннисиста сыграют в полуфинале Australian Open
114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, сенсационно вышел в полуфинал, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
Завтра, 17 февраля, за путёвку в полуфинал в очном противостоянии поспорят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Таким образом, впервые в истории Australian Open в полуфинале выступят сразу два российских теннисиста.
Следующим соперником Карацева будет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Первая ракетка мира Джокович является действующим чемпионом Australian Open. Стартовый турнир «Большого шлема» 2021 года завершится 21 февраля.
Аслан Карацев совершил чудо! Теперь два россиянина уже точно в полуфинале Australian Open
Аслан Карацев завоевал путёвку в четвёрку лучших Открытого чемпионата Австралии. Теперь ждём русский четвертьфинал Медведев – Рублёв.
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