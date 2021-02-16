Тарпищев: Джокович был бы удобнее Карацеву в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинале Australian Open. Карацев в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В полуфинале он сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
«Будет очень сложно восстановиться, потому что он впервые в такой атмосфере. Мне кажется, Джокович был бы удобнее Карацеву. С ним не надо ничего бояться, так как он первая ракетка, нервничать вообще не надо. Плюс Зверев лучше подаёт первую подачу, а Джокович вяжет, тогда как наш ударами разрывает. Поэтому с Джоковичем Карацеву будет легче», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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