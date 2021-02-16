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Аслан Карацев впервые в карьере войдёт в топ-50 рейтинга ATP

Аслан Карацев впервые в карьере войдёт в топ-50 рейтинга ATP
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышел в полуфинал, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Перед стартом турнира Карацев занимал 114-ю строчку рейтинга ATP, но благодаря успешному выступлению в Мельбурне заметно улучшит своё положение в табели о рангах. В текущем рейтинге он занимает рекордную для себя 42-ю строчку. Таким образом он сможет попадать в основную сетку турниров «Большого шлема» напрямую. В случае продолжения успешных выступлений Карацев может претендовать на попадание в посев на мэйджорах.

Следующим соперником Карацева будет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Стартовый турнир «Большого шлема» 2021 года завершится 21 февраля.

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