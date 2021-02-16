Аслан Карацев впервые в карьере войдёт в топ-50 рейтинга ATP

Российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышел в полуфинал, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
Перед стартом турнира Карацев занимал 114-ю строчку рейтинга ATP, но благодаря успешному выступлению в Мельбурне заметно улучшит своё положение в табели о рангах. В текущем рейтинге он занимает рекордную для себя 42-ю строчку. Таким образом он сможет попадать в основную сетку турниров «Большого шлема» напрямую. В случае продолжения успешных выступлений Карацев может претендовать на попадание в посев на мэйджорах.
Следующим соперником Карацева будет победитель матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Стартовый турнир «Большого шлема» 2021 года завершится 21 февраля.
- 16 февраля 2021
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:36
-
10:27
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
09:57
-
09:46
-
09:38
-
09:31
-
09:21
-
08:43
-
08:27
-
07:47
-
02:03
-
00:02
- 15 февраля 2021
-
22:26
-
21:43
-
21:07
-
20:49
-
20:33
-
19:36
-
19:14
-
17:27
-
16:52
-
16:31
-
15:05
-
14:37
-
13:47
-
13:23
-
12:42
-
12:40
-
12:33