На Australian Open Карацев заработает больше, чем за всю карьеру

Российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в полуфинал Australian Open, заработает на турнире не менее $ 653 225. Это больше, чем все призовые за карьеру россиянина, которые составили $ 618 354.

Карацев в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Два последних сета Димитров играл через боль, так как у него было повреждение спины.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Этот четвертьфинал состоится сегодня, 16 февраля.

Для Карацева Australian Open-2021 является дебютным турниром «Большого шлема». Борьбу на турнире также продолжают ещё два россиянина. В четвертьфинале встретятся Даниил Медведев и Андрей Рублёв.