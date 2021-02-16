Видеообзор исторической победы Аслана Карацева в четвертьфинале Australian Open

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, сенсационно вышел в полуфинал, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (18) со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

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Карацев — первый теннисист в Открытой эре, пробившийся в полуфинал на дебютном мэйджоре. В новом рейтинге ATP он впервые в карьере поднимется в топ-50.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 6). Новак является действующим чемпионом Australian Open.