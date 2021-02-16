Камельзон — о победе Карацева: после первого сета Димитрова почти не было на корте

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«В какой-то степени была надежда. Димитров — это не Джокович, не Надаль. Он где-то может сломаться. Но Димитров есть Димитров, он был фаворитом на выход в полуфинал. Карацев давал интервью, было видно, что он очень скромный парень, не избалованный, простецкий. Неважно, что температура 31 градус, он показал такую игру!



В первом сете Карацев начал хорошо, но потом не удержал Димитрова. А дальше Димитрова почти не было на корте. Фантастическая победа! Я расстраивался, что из нашей тройки ушёл Хачанов, но тройку поддержал Аслан. Такой командой мы можем спокойно выигрывать Кубок Дэвиса. Ещё раз поздравляю Россию, которую не перестают все клевать непонятно за что. Первый российский теннисист уже в полуфинале! Карацев молодец, держится на корте спокойно. Я был в восторге!



Никогда такого Australian Open по интриге на моём веку не было. Бороться приходится не только за результат на корте, но и за результат в жизни: как живёшь, что ешь, какое покрытие. Всё надо собрать вместе и попасть в полуфинал», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.