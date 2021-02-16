Димитров: это был день Карацева, а теперь давайте двигаться дальше

Болгарский теннисист Григор Димитров коротко рассказал о своём состоянии после матча 1/4 финала Australian Open. Димитров в четвертьфинале уступил россиянину Аслану Карацеву со счётом 6:2, 4:6, 1:6, 2:6. По ходу матча у Димитрова возникли проблемы со спиной, он обращался за помощью врачей, но вернулся на корт.

«Нет смысла ничего скрывать. Проблемы начались вчера при движении. Затем они повторились в начале матча, становилось всё хуже, теперь было невозможно. Это был день Карацева. А теперь давайте двигаться дальше, таков спорт», — приводит слова Димитрова Tennis Majors.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Этот четвертьфинал состоится сегодня, 16 февраля.

Для Карацева Australian Open-2021 является дебютным турниром «Большого шлема». Борьбу на турнире также продолжают ещё два россиянина. В четвертьфинале встретятся Даниил Медведев и Андрей Рублёв.