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Димитров: почему бы Карацеву не пройти и дальше на Australian Open?

Димитров: почему бы Карацеву не пройти и дальше на Australian Open?
Теннис / Australian Open 2021 0

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Australian Open с россиянином Асланом Карацевым. Встреча закончилась со счётом 6:2, 4:6, 1:6, 2:6. Димитров испытывал проблемы со спиной, но доиграл матч до конца.

«Что ж, это спорт. Моё уважение Карацеву, он шёл вперёд, несмотря на все трудности, делал то, что должен был. Почему бы ему не пройти и дальше на Australian Open?» — приводит слова Димитрова Tennis Majors.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Этот четвертьфинал состоится сегодня, 16 февраля.

27-летний Карацев впервые в карьере играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Он стал первым дебютантом Australian Open, который с первой попытки пробился в полуфинал.

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