Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Евгений Кафельников — о победе Аслана Карацева: всё могло закончиться катастрофически

Евгений Кафельников — о победе Аслана Карацева: всё могло закончиться катастрофически
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Чемпион Australian Open 1999 года Евгений Кафельников прокомментировал выход Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале 114-я ракетка мира обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Результат Карацева можно назвать феноменальным. Если говорить о самой встрече, начало было довольно удручающим. Всё могло закончиться катастрофически, не прояви Аслан силу воли. Особенно в начале второго сета, когда всё было для него не очень хорошо.

Но Карацев – боец, молодец! Устоял в этот тяжёлый период в матче и переломил его ход. Все перспективы, которые были у Аслана, он уже реализовал даже больше, чем, наверное, сам предполагал. Сейчас уже ни о каких перспективах говорить не нужно, когда Карацев находится в полуфинале Australian Open», – цитирует Кафельникова Metaratings.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Аслан Карацев: в третьем сете я заметил, что с Димитровым что-то не так
Медведев и Рублёв бьются за полуфинал Australian Open – 2021. Один россиянин уже там! LIVE
Такого не было никогда! Матчи века на Открытом чемпионате Австралии с участием трёх российских теннисистов – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021