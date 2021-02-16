Евгений Кафельников — о победе Аслана Карацева: всё могло закончиться катастрофически

Чемпион Australian Open 1999 года Евгений Кафельников прокомментировал выход Аслана Карацева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале 114-я ракетка мира обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
«Результат Карацева можно назвать феноменальным. Если говорить о самой встрече, начало было довольно удручающим. Всё могло закончиться катастрофически, не прояви Аслан силу воли. Особенно в начале второго сета, когда всё было для него не очень хорошо.
Но Карацев – боец, молодец! Устоял в этот тяжёлый период в матче и переломил его ход. Все перспективы, которые были у Аслана, он уже реализовал даже больше, чем, наверное, сам предполагал. Сейчас уже ни о каких перспективах говорить не нужно, когда Карацев находится в полуфинале Australian Open», – цитирует Кафельникова Metaratings.
За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).
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