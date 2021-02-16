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Серена Уильямс сравнялась с Роджером Федерером по количеству выигранных матчей на ТБШ

Серена Уильямс сравнялась с Роджером Федерером по количеству выигранных матчей на ТБШ
Теннис / Australian Open 2021 0
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Румынии Симону Халеп (2) со счётом 6:3, 6:3. Для бывшей первой ракетки мира это 362-я победа в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».

По этому показателю Серена сравнялась со швейцарцем Роджером Федерером, сообщает журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере». 306 побед в активе Мартины Навратиловой, 300 матчей выиграл Новак Джокович, 299 — Крис Эверт.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Уильямс поспорит с японкой Наоми Осакой (3). В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.

Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» в 40-й раз
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