Аслан Карацев — о выходе в полуфинал Australian Open: верю, что это не сон

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победный матч (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Верю, что это не сон. В первом сете было сложно привыкнуть, он мне всё время сбивал ритм. Было тяжело подстроиться под эту игру. У меня было много невынужденных ошибок. Во втором сете более-менее разыгрался, удалось сделать брейк, я закрыл сет. В третьем сете почувствовал, что он еле ходил, вызвал физиотерапевта. Думал, в четвёртом сете он соберётся», — сказал Карацев в интервью для Eurosport.ru.
Помимо этого Карацев рассказал, задумывался ли когда-нибудь о завершении карьеры: «Был сложный период, когда у меня была травма. Я вроде её залечил, начал возвращаться, и она снова появилась. Не думал бросать, но это был сложный период».
- 16 февраля 2021
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