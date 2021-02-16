Аслан Карацев — о выходе в полуфинал Australian Open: верю, что это не сон

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победный матч (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Верю, что это не сон. В первом сете было сложно привыкнуть, он мне всё время сбивал ритм. Было тяжело подстроиться под эту игру. У меня было много невынужденных ошибок. Во втором сете более-менее разыгрался, удалось сделать брейк, я закрыл сет. В третьем сете почувствовал, что он еле ходил, вызвал физиотерапевта. Думал, в четвёртом сете он соберётся», — сказал Карацев в интервью для Eurosport.ru.

Помимо этого Карацев рассказал, задумывался ли когда-нибудь о завершении карьеры: «Был сложный период, когда у меня была травма. Я вроде её залечил, начал возвращаться, и она снова появилась. Не думал бросать, но это был сложный период».