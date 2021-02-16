«У меня свои демоны». Джокович сломал ракетку во время матча со Зверевым
Первая ракетка мира серб Новак Джокович сломал ракетку во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась победой серба со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).
Посмотреть видео можно на странице Wide World of Sports в «Твиттере». Права на видео принадлежат Eurosport.
«Не горжусь такими моментами, когда я ломаю ракетки. У меня свои демоны, и у каждого свой способ справляться с ними. Всё накопилось, это нужно было отпустить. Бедная ракетка», — приводит слова Джоковича Tennis Majors в «Твиттере».
Напомним, в полуфинале соревнований Джокович сыграет с россиянином Асланом Карацевым, который со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 одолел болгарина Григора Димитрова.
Джокович — о Карацеве: ему нечего терять. Думаю, он постарается выиграть наш матч
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