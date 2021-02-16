Зверев: сейчас тур не может путешествовать. Если нет зрителей, какая разница, где играть?

Немецкий теннисист Александр Зверев предложил проводить по несколько турниров в одном месте, чтобы игрокам не пришлось проходить карантин в разных странах перед началом каждых соревнований.
«Сейчас тур не может путешествовать. Во многих странах действуют ограничения, и всё зависит от того, какой у тебя паспорт. У игрока может даже не быть возможности поехать в какую-то страну. Думаю, ATP стоит рассмотреть возможность проведения серии турниров на одной арене на протяжении нескольких недель.
В конце концов, в Европе на матчах не могут присутствовать зрители, так что какая разница, где играть? Можно менять фон, название города на корте и всё такое, но играть в одном месте», — приводит слова Зверева журналист Янник Шнайдер на своей странице в «Твиттере».
- 16 февраля 2021
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