Метревели: мучился Карацев долго — денег не было на тренера, на поездки на соревнования

Известный советский теннисист Александр Метревели поделился мнением о выступлении Аслана Карацева на Открытом чемпионате Австралии.

«Звонили из АТР, просили что-то рассказать о Карацеве. Сведений о нём действительно совсем мало. Знаю, что он родом из Владикавказа, одно время тренировался в Америке. Мучился парень долго – денег не было на тренера, на поездки на соревнования. И вот в 27 лет выстрелил. Молодец!



Аслан, мне кажется, не совсем еще осмыслил, что с ним произошло. Во время интервью выглядел каким-то растерянным. Он же точно не ставил задачу выйти в полуфинал. Сначала думал, как пройти отборочный раунд, затем – как пройти первый круг. В результате дошел до полуфинала. Поймал кураж, плюс везение. Но это не значит, что так теперь будет всегда. Теперь на Аслана будут настраиваться совсем по-другому», — приводит слова Метревели «Советский спорт».