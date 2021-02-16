Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тим, Рублёв и Хачанов заявлены на турнир ATP 500 в Дубае

Стал известен список теннисистов, заявленных на турнир ATP 500 в Дубае (ОАЭ), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

Соревнования в Дубае будут проходить с 15 по 20 марта.

Турнир ATP 500. Дубай, ОАЭ

Доминик Тим (Австрия)

Роджер Федерер (Швейцария)

Андрей Рублёв (Россия)

Маттео Берреттини (Италия)

Гаэль Монфис (Франция)

Денис Шаповалов (Канада)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Давид Гоффен (Бельгия)

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Карен Хачанов (Россия)

Алекс де Минор (Австралия)

Борна Чорич (Хорватия)

Даниэль Эванс (Великобритания)

Душан Лайович (Сербия)

Хуберт Хуркач (Польша)

Тейлор Фритц (США)

Филип Краинович (Сербия)

Янник Синнер (Италия)

Лоренцо Сонего (Италия)

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Николоз Басилашвили (Грузия)

Джон Миллман (Австралия)

Кей Нисикори (Япония)

Александр Бублик (Казахстан)

Райлли Опелка (США)

Ник Кирьос (Австралия)

Ришар Гаске (Франция)

Джордан Томпсон (Австралия)