Зверев ни разу не побеждал соперников из топ-10 на турнирах «Большого шлема»

Немецкий теннисист Александр Зверев потерпел очередное поражение от соперника из топ-10 рейтинга ATP, уступив первой ракетке мира Новаку Джоковичу в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

Зверев проиграл все девять матчей с соперниками из топ-10 на турнирах «Большого шлема». За всю карьеру немецкий теннисист одержал 27 побед над оппонентами из десятки лучших.

Встреча Зверева с Джоковичем завершилась со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 4:6, 6:7 (6:8). За выход в финал Australian Open Джокович поспорит с россиянином Асланом Карацевым, пробившимся в основную сетку через квалификацию. В 1/4 финала соревнований Карацев со счётом (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) обыграл болгарина Григора Димитрова.

Турнир завершится 21 февраля.