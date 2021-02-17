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Первая ракетка мира Барти проиграла Муховой в 1/4 финала Australian Open

Первая ракетка мира Барти проиграла Муховой в 1/4 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в четвертьфинале турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 57 минут. Мухова сделала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Барти сделала три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 13.

В полуфинале турнира Мухова сыграет с победительницей пары Дженнифер Брэйди (США) – Джессика Пегула (США). В другом полуфинале американка Серена Уильямс, обыгравшая румынку Симону Халеп, встретится с японкой Наоми Осакой, победившей представительницу Тайбэя Се Шувэй.

В мужском полуфинале россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Также за путёвки в полуфинал Андрей Рублёв поспорит с Даниилом Медведевым, а Стефанос Циципас с Рафаэлем Надалем.

Australian Open (ж). 1/4 финала
17 февраля 2021, среда. 03:15 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
1 		6 6
         
Каролина Мухова
27
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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