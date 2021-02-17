Соболенко и Мертенс в финале парного турнира AO сыграют с Синяковой и Крейчиковой

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс в полуфинале парного разряда на турнире Australian Open, проходящего в Мельбурне обыграли американку Николь Меликар и Деми Схурс из Нидерландов. Счёт встречи – 7:5, 6:4.
Матч продолжался 1 час 36 минут. Соболенко и Мертенс сделали четыре эйса, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Меликар и Схурс сделали один эйс, совершили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из 13.
Вторыми финалистками в парном разряде стали чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, обыгравшие хорватку Дарью Юрак и сербку Нину Стоянович со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 56 минут. Крейчикова и Синякова сделали два эйса, совершили четыре двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти. Юрак и Стоянович не сделали ни одного эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.
Финальный матч в женском парном разряде пройдёт 19 февраля.
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