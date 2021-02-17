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Соболенко и Мертенс в финале парного турнира AO сыграют с Синяковой и Крейчиковой

Соболенко и Мертенс в финале парного турнира AO сыграют с Синяковой и Крейчиковой
Теннис / Australian Open 2021 0
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Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс в полуфинале парного разряда на турнире Australian Open, проходящего в Мельбурне обыграли американку Николь Меликар и Деми Схурс из Нидерландов. Счёт встречи – 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Соболенко и Мертенс сделали четыре эйса, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Меликар и Схурс сделали один эйс, совершили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из 13.

Вторыми финалистками в парном разряде стали чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, обыгравшие хорватку Дарью Юрак и сербку Нину Стоянович со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 56 минут. Крейчикова и Синякова сделали два эйса, совершили четыре двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти. Юрак и Стоянович не сделали ни одного эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми.

Финальный матч в женском парном разряде пройдёт 19 февраля.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
17 февраля 2021, среда. 04:55 МСК
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Н. Меликар Д. Схурс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
Э. Мертенс А. Соболенко
Australian Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
17 февраля 2021, среда. 03:15 МСК
Дария Юрак
Хорватия
Дария Юрак
Нина Стоянович
Сербия
Нина Стоянович
Д. Юрак Н. Стоянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
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