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Брэйди победила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open

Брэйди победила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди в четвертьфинале турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Брэйди сделала семь эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 10. Пегула не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10.

В полуфинале турнира Брэйди встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой, которая в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

В другом полуфинале американка Серена Уильямс, обыгравшая румынку Симону Халеп, встретится с японкой Наоми Осакой, победившей представительницу Тайбэя Се Шувэй.

Australian Open (ж). 1/4 финала
17 февраля 2021, среда. 05:30 МСК
Дженнифер Брэйди
24
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 1
         
Джессика Пегула
61
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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