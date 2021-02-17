Брэйди победила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди в четвертьфинале турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 4:6, 6:2, 6:1.
Матч продолжался 1 час 41 минуту. Брэйди сделала семь эйсов, совершила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 10. Пегула не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10.
В полуфинале турнира Брэйди встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой, которая в четвертьфинале обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 1:6, 6:3, 6:2.
В другом полуфинале американка Серена Уильямс, обыгравшая румынку Симону Халеп, встретится с японкой Наоми Осакой, победившей представительницу Тайбэя Се Шувэй.
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