Определено время начала матча Аслан Карацев — Новак Джокович в полуфинале Australian Open
Стало известно расписание матчей Открытого чемпионата Австралии на завтра, 18 февраля. В этот день пройдут оба полуфинала в женском одиночном разряде и один полуфинал у мужчин.
Не ранее 6:00 мск начнётся поединок 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и японки Наоми Осаки. Затем на корт выйдут американка Дженнифер Брэйди и чешка Каролина Мухова.
Ориентировочно на 11:30 запланировано начало матча россиянина Аслана Карацева с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который является действующим чемпионом турнира.
В полуфинале Australian Open гарантированно сыграют два россиянина. Сегодня в четвертьфинале встречаются Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Стартовый мэйджор сезона завершится 21 февраля.
Аслан Карацев совершил чудо! Теперь два россиянина уже точно в полуфинале Australian Open
Аслан Карацев завоевал путёвку в четвёрку лучших Открытого чемпионата Австралии. Теперь ждём русский четвертьфинал Медведев – Рублёв.
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