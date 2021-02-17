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Шамиль Тарпищев — о победе Даниила Медведева: Рублёв в игре захлебнулся больше

Шамиль Тарпищев — о победе Даниила Медведева: Рублёв в игре захлебнулся больше
Теннис / Australian Open 2021 0
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с Андреем Рублёвым со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

«Не сказал бы, что Даня выиграл легко. Полтора сета были сложнейшими. Жара внесла коррективы. Рублёв захлебнулся в игре больше, а Даня был стабильнее, выиграл важные очки. Медведев был искуснее, играл длинно, разнообразно, не давал Андрею рвать игру. Этот опыт, которого у Медведева больше, позволил сложить всё в такой пасьянс. Но шансы были у Рублева, был период, когда были качели, всё могло уйти в пять сетов. Хорошо, что этого не случилось, потому что кто бы ни выиграл, пять сетов бы измотали. Играть-то дальше надо.

Даня был лучше ментально, потому что он уже готов. Тут ещё надо сказать, что в контратаке он вообще лучший в мире. Единственное, не нравится, что пока подача нестабильна. Но эти перепады из-за недостатка практики, нервная система ещё тренируется. Пока подачу лихорадит, надо искать. Даня везде чуть-чуть не попадает, но пока это присутствует", — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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