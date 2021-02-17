Борис Собкин: за Медведева рад, Рублёва жалко

Борис Собкин, заслуженный тренер России и многолетний наставник Михаила Южного, прокомментировал победу Даниила Медведева в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с Андреем Рублёвым со счётом 7:5, 6:3, 6:2. За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).
«За Медведева рад, Рублёва жалко. Выражаясь техническим языком, это системная ошибка. Медведев очень неудобен для Рублёва как противник. Для победы Андрея над Даней надо, чтобы в игре у Медведева что-то барахлило. А сейчас Медведев в очень хорошем состоянии. Даниил играет в более умный теннис. Он хорошо играет с конца прошлого года. Мне очень нравится его интеллектуальный теннис. Даня демонстрирует, что помимо сильных ударов в теннисе существует голова, которой можно решать массу вопросов.
Они оба ментально готовы к титулу. Но разница в стиле, качестве игры. Дело тут не в ментальности. Оба готовы выигрывать большие турниры. Соперник в полуфинале решится без нас. Выбирать здесь сложно, да и бессмысленно. Выхватывать отдельные моменты игры Надаля и Циципаса несерьёзно, есть очень много факторов», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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