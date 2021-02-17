Циципас за 4 часа одолел Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу (5) со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 4 часа 5 минут.

Рафаэль 15 раз подал навылет, активно выиграл 58 очков и совершил 42 невынужденные ошибки. На счету Стефаноса 17 эйсов, 49 виннеров и 38 ошибок.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым (4). В четвертьфинале Даниил победил соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович. В полуфинале он сыграет с россиянином Асланом Карацевым.