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Циципас за 4 часа одолел Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

Циципас за 4 часа одолел Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу (5) со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 4 часа 5 минут.

Рафаэль 15 раз подал навылет, активно выиграл 58 очков и совершил 42 невынужденные ошибки. На счету Стефаноса 17 эйсов, 49 виннеров и 38 ошибок.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым (4). В четвертьфинале Даниил победил соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович. В полуфинале он сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Australian Open (м). 1/4 финала
17 февраля 2021, среда. 11:45 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		2 7 7 6 7
6 		6 6 4 4 5
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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