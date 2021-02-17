Циципас: с нетерпением жду матча с Медведевым, хотя и знаю, что будет очень тяжело

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Циципас оспорит путёвку в полуфинал с россиянином Даниилом Медведевым.
«Медведев — очень сильный и стабильный игрок. У него впечатляющая победная серия, все знают, как хорошо он играет. Я с нетерпением жду этого матча, хотя и знаю, что будет очень тяжело. Я рад, что на трибунах будут фанаты, это радостная новость. С их помощью мы будем играть ещё лучше», — сказал Циципас после матча.
Циципас в четвертьфинале одержал победу в матче с испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. В четвертьфинале Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва (7) со счётом 7:5, 6:3, 6:2.
Во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович и россиянин Аслан Карацев.
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