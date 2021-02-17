Тарпищев: Надаля в матче с Циципасом погубила расслабленность и некоторая самоуверенность

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход грека Стефаноса Циципаса в полуфинал Australian Open. В матче 1/4 финала Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. В полуфинале турнира Циципас встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

«Надаль упустил победу. Вёл игру без вариантов. Его погубила расслабленность и некоторая самоуверенность. Матч был очень быстрый, розыгрышей по 43 удара не было. Циципас цепкий игрок, играл хорошо. Представляет опасность за счёт подачи. Дане надо держать свою подачу. Если будет держать свою подачу, то по игровым моментам он должен Стефаноса превосходить. Циципас должен восстановиться, у него до этого матча особо не было нагрузки. Если усталость его и накроет, то во второй половине матча», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.