Сегодня, 18 февраля, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку через квалификацию, и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Начало поединка запланировано на 11:30 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.



Карацев впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». Джокович является действующим победителем Australian Open.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Карацев — Джокович в полуфинале Australian Open



Победитель этого поединка в финале сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым (4), либо с греком Стефаносом Циципасом (5).

Карацев — Джокович, полуфинал. Сенсация из России бьётся с лучшим игроком мира. LIVE Российский парень готов к необыкновенному чуду — выходу в финал Australian Open. И он может обыграть Джоковича. Не пропустите начало матча!