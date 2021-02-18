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Текстовая онлайн-трансляция матча Карацев — Джокович в полуфинале Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Карацев — Джокович в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Сегодня, 18 февраля, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку через квалификацию, и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Начало поединка запланировано на 11:30 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.

Карацев впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема». Джокович является действующим победителем Australian Open.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Карацев — Джокович в полуфинале Australian Open

Победитель этого поединка в финале сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым (4), либо с греком Стефаносом Циципасом (5).

Карацев — Джокович, полуфинал. Сенсация из России бьётся с лучшим игроком мира. LIVE
Российский парень готов к необыкновенному чуду — выходу в финал Australian Open. И он может обыграть Джоковича. Не пропустите начало матча!
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