Барти — о поражении в 1/4 финала AO-2021: завтра вновь взойдёт солнце

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала результат матча 1/4 финала Australian Open. Первая ракетка мира неожиданно уступила чешке Каролине Муховой со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

«Медицинский тайм-аут Муховой? Она действовала по правилам, имела право взять паузу. Если бы она что-то нарушила, ей бы об этом сказали. Очевидно, ей требовалась помощь.

И я брала медицинские тайм-ауты. Они не должны переворачивать матчи. Расстроена, что допустила это. Я уже достаточно опытная теннисистка, должна уметь справляться с подобными ситуациями.

Конечно, очень расстроена. Но сделаю выводы и буду двигаться дальше. Я не создаю правила игры, а лишь следую им. И не моё дело комментировать, было у неё повреждение или нет.

Это поражение не повлияет на то, что начало сезона получается успешным. Завтра вновь взойдёт солнце, начнём работать снова. Ты либо побеждаешь, либо проигрываешь и учишься. Думаю, сегодня я получила урок», — цитирует Барти Tennis World USA.

Первая ракетка мира Барти проиграла Муховой в 1/4 финала Australian Open