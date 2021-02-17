Надаль не согласился с Джоковичем в вопросе возможного бойкота турниров из-за карантина

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не согласился с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Ранее Джокович рассказал о настроениях многих теннисистов. По словам серба, игроки могут начать бойкотировать турниры, если перед началом будет вводиться карантин, как на Australian Open.
«Я не знаю, но, если не ошибаюсь, в ближайшие месяцы не запланировано турниров, на которых будут действовать правила карантина. Я прав или нет? Разве есть такие турниры, перед которыми надо садиться на карантин?
Мы впервые столкнулись с такими условиями в Австралии. Раньше такого не было. Да, были свои правила в Нью-Йорке, но другие. Понятно, что ситуация тяжёлая. Мир столкнулся с непростой ситуацией, это очевидно. Новак прав, что нашему спорту тяжело, власти стран постоянно меняют правила.
Но у нас есть два варианта. Либо мы останавливаем тур, либо продолжаем. Если мы остановим тур, то когда сможем его возобновить? Многие от этого пострадают. И я говорю не только о теннисистах, но и о тех людях, которые заняты в этой индустрии», — цитирует Надаля Eurosport.
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