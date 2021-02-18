Крейчикова и Рам вышли в финал микста на Australian Open
Чешка Барбора Крейчикова и американец Раджиш Рам в полуфинале микста турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграли австралийцев Сторм Сэндерс и Марка Полманса со счётом 6:3, 6:3.
Матч продолжался 1 час 5 минут. Крейчикова и Рам сделали два эйса, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. Сэндерс и Полманс сделали три эйса, совершили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти.
Соперниками Крейчиковой и Рама в финале станут победители противостояния Саманта Стосур и Мэтью Эбден (Австралия) – Дезире Кравчик (США) и Джо Солсбери (Великобритания).
Ранее на стадии 1/4 финала Крейчикова и Рам обыграли канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счётом 7:6, 6:3.
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