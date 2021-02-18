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Крейчикова и Рам вышли в финал микста на Australian Open

Крейчикова и Рам вышли в финал микста на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Чешка Барбора Крейчикова и американец Раджиш Рам в полуфинале микста турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграли австралийцев Сторм Сэндерс и Марка Полманса со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 5 минут. Крейчикова и Рам сделали два эйса, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. Сэндерс и Полманс сделали три эйса, совершили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти.

Соперниками Крейчиковой и Рама в финале станут победители противостояния Саманта Стосур и Мэтью Эбден (Австралия) – Дезире Кравчик (США) и Джо Солсбери (Великобритания).

Ранее на стадии 1/4 финала Крейчикова и Рам обыграли канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счётом 7:6, 6:3.

Australian Open — микст. 1/2 финала
18 февраля 2021, четверг. 05:40 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Б. Крейчикова Р. Рам
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
Марк Полманс
Австралия
Марк Полманс
С. Сэндерс М. Полманс
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