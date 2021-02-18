Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира Phillip Island Trophy, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 6:7, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Касаткина сделала 10 эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала девять из 19 брейк-пойнтов. Коллинз сделала четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Ранее в четвертьфинале Касаткина оказалась сильнее хорватки Петры Мартич, а Коллинз прошла шведку Ребекку Петерсон.

Соперницей Касаткиной в финале турнира станет победительница пары Мари Боузкова (Чехия) – Бьянка Андрееску (Канада). В четвертьфинале Боузкова победила представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман, а Андрееску обыграла румынку Ирину Бегу.