Серена Уильямс в слезах ушла с пресс-конференции после вылета с Australian Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в слезах ушла с пресс-конференции после вылета с Открытого чемпионата Австралии, сообщает Eurosport. В полуфинале она проиграла японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 4:6.

«Это был большой день ошибок для меня. Я не знаю. Если я задумаю прощаться, то никому об этом не скажу», — сказала Уильямс.

После вопроса журналиста о том, был ли это плохой день для неё, Серена сказала: «Я не знаю. Я закончила». После этого она в слезах встала и ушла из зала.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Осака встретится с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) – Дженнифер Брэйди (США). Наоми — трёхкратная чемпионка мэйджоров.