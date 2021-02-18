Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс в слезах ушла с пресс-конференции после вылета с Australian Open

Серена Уильямс в слезах ушла с пресс-конференции после вылета с Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в слезах ушла с пресс-конференции после вылета с Открытого чемпионата Австралии, сообщает Eurosport. В полуфинале она проиграла японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 4:6.

«Это был большой день ошибок для меня. Я не знаю. Если я задумаю прощаться, то никому об этом не скажу», — сказала Уильямс.

После вопроса журналиста о том, был ли это плохой день для неё, Серена сказала: «Я не знаю. Я закончила». После этого она в слезах встала и ушла из зала.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Осака встретится с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) – Дженнифер Брэйди (США). Наоми — трёхкратная чемпионка мэйджоров.

Ну не смогла! В очередной раз Серена Уильямс осталась без трофея на «Большом шлеме»
Серена Уильямс выбыла из борьбы за главный приз Australian Open – 2021. Будет ли у неё ещё шанс завоевать 24-й «шлем»?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021