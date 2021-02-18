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Дженнифер Брэйди одолела Каролину Мухову и вышла в финал Australian Open

Дженнифер Брэйди одолела Каролину Мухову и вышла в финал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 22-м номером, пробилась в финал, обыграв представительницу Чехии Каролину Мухову (25) со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Дженнифер 8 раз подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 38 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 21 виннер и 29 неточностей.

В первом для себя финале турнира «Большого шлема» Брэйди сыграет с трёхкратной чемпионков мэйджоров японкой Наоми Осакой (3), которая победила американку Серену Уильямс (10) — 6:3, 6:4.

В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.

Australian Open (ж). 1/2 финала
18 февраля 2021, четверг. 07:55 МСК
Каролина Мухова
27
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Дженнифер Брэйди
24
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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