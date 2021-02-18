Дженнифер Брэйди одолела Каролину Мухову и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 22-м номером, пробилась в финал, обыграв представительницу Чехии Каролину Мухову (25) со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.
Дженнифер 8 раз подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 38 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 21 виннер и 29 неточностей.
В первом для себя финале турнира «Большого шлема» Брэйди сыграет с трёхкратной чемпионков мэйджоров японкой Наоми Осакой (3), которая победила американку Серену Уильямс (10) — 6:3, 6:4.
В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.
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