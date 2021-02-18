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Николай Давыденко оценил шансы Аслана Карацева в матче с Новаком Джоковичем

Николай Давыденко оценил шансы Аслана Карацева в матче с Новаком Джоковичем
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от матча Аслана Карацева с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Карацеву было нечего терять ещё с первого круга Австралии. Психологически ему, наверное, сейчас легко. Он набрал много очков, вошёл в топ-50, обеспечил себе посев на всех турнирах. Аслан сейчас в свободном плавании.

Он будет выходить и показывать свой лучший теннис, но в подсознании всё равно сидит, что Джокович всё-таки сильнее. А как игра сложится, никто не знает, ведь Джокович себя не до конца хорошо чувствует. Это теннис. Понятно, что Новак фаворит и должен выиграть, но на него выше давление. Желаю Аслану играть в свою игру, не бояться», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Карацев — Джокович, полуфинал. Сенсация из России бьётся с лучшим игроком мира. LIVE
Российский парень готов к необыкновенному чуду — выходу в финал Australian Open. И он может обыграть Джоковича. Не пропустите начало матча!
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