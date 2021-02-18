Николай Давыденко оценил шансы Аслана Карацева в матче с Новаком Джоковичем

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко поделился ожиданиями от матча Аслана Карацева с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Карацеву было нечего терять ещё с первого круга Австралии. Психологически ему, наверное, сейчас легко. Он набрал много очков, вошёл в топ-50, обеспечил себе посев на всех турнирах. Аслан сейчас в свободном плавании.

Он будет выходить и показывать свой лучший теннис, но в подсознании всё равно сидит, что Джокович всё-таки сильнее. А как игра сложится, никто не знает, ведь Джокович себя не до конца хорошо чувствует. Это теннис. Понятно, что Новак фаворит и должен выиграть, но на него выше давление. Желаю Аслану играть в свою игру, не бояться», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.