Брэйди дошла до финала AO, несмотря на жёсткую изоляцию. Осака была на особом карантине
В финале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде сыграют японская теннисистка Наоми Осака, посеянная под третьим номером, и представительница США Дженнифер Брэйди (22). Примечательно, что у будущих соперниц по матчу за титул были разные условия подготовки к турниру в Австралии.
Осака проходила особый карантин для топ-игроков в Аделаиде и могла тренироваться с командой. Брэйди же попала на жёсткий 14-дневный карантин в Мельбурне и не могла проводить тренировки.
В полуфинале Осака обыграла 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:4. Брэйди одолела чешку Каролину Мухову (25) — 6:4, 3:6, 6:4. Финальный матч состоится 20 февраля.
Наоми Осака прокомментировала победу над Сереной Уильямс в полуфинале Australian Open
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