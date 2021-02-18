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Брэйди дошла до финала AO, несмотря на жёсткую изоляцию. Осака была на особом карантине

Брэйди дошла до финала AO, несмотря на жёсткую изоляцию. Осака была на особом карантине
Теннис / Australian Open 2021 0

В финале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде сыграют японская теннисистка Наоми Осака, посеянная под третьим номером, и представительница США Дженнифер Брэйди (22). Примечательно, что у будущих соперниц по матчу за титул были разные условия подготовки к турниру в Австралии.

Осака проходила особый карантин для топ-игроков в Аделаиде и могла тренироваться с командой. Брэйди же попала на жёсткий 14-дневный карантин в Мельбурне и не могла проводить тренировки.

В полуфинале Осака обыграла 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:4. Брэйди одолела чешку Каролину Мухову (25) — 6:4, 3:6, 6:4. Финальный матч состоится 20 февраля.

Наоми Осака прокомментировала победу над Сереной Уильямс в полуфинале Australian Open
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