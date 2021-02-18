Циципас: раньше я говорил, что Медведев играет скучно. На самом деле я так не думаю

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча состоится завтра, 19 февраля. В одном из интервью в 2019 году Стефанос назвал игру Медведева скучной.

«Матч с Медведевым будет сложной задачей. Он в отличной форме, играет в хороший теннис. Он действует точно и просто. Раньше я говорил, что он играет скучно. Но на самом деле я так не думаю. Он просто играет невероятно умно. Он переигрывает тебя. Мне нужно будет действовать очень осторожно, использовать свои шансы и оказывать давление. Это будет очень важно», — приводит слова Циципаса AFP.

Первый турнир «Большого шлема» 2021 года завершится 21 февраля.