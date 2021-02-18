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Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open

Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не сумел выйти в финал, проиграв сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Аслан, впервые в карьере добравшийся до полуфинала турнира «Большого шлема», 6 раз подал навылет, активно выиграл 24 очка и совершил 30 невынужденных ошибок. На счету его соперника 17 эйсов, 30 виннеров и 14 неточностей.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Джокович поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Новак является действующим чемпионом Australian Open.

Australian Open (м). 1/2 финала
18 февраля 2021, четверг. 11:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		4 2    
             
Аслан Карацев
114
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты
Карацев не добрался до финала Australian Open – 2021, но всё равно совершил спортивный подвиг. Какая же награда ждёт героя?
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