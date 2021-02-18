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В. Камельзон: Карацеву и его тренеру надо в ноги поклониться, что шли таким русским путём

В. Камельзон: Карацеву и его тренеру надо в ноги поклониться, что шли таким русским путём
Теннис / Australian Open 2021 0
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Аслана Карацева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 4:6, 2:6.

«Джокович есть Джокович. Король всегда король. Чтобы обыграть короля, нужно сыграть на 5% лучше, чем король. Но Джокович провёл безукоризненный матч, без проблем. И ждать от Карацева, что он что-то может противопоставить игре, которой владеет Джокович, нельзя. Это могут только два человека — Циципас и Медведев. Уровень игры немного другой. И, впервые столкнувшись с таким уровнем игры, Карацев мог что-то делать, где-то его зажало, где-то у него были проблески. Но найти победную игру для Джоковича, к сожалению, не сумел. Он и так много сделал на этом турнире.

Он сделал большой личный прорыв. Он ворвался в топ-50. Он имеет право выбирать турниры, где хотел бы сыграть. Раньше такого не было. Мы хорошо знаем Карацева и его тренера. У них хороший тандем. У них нет большой команды, нет больших денег, чтобы держать эту команду. Нет ни психолога, ни физика, ни врача. Они своим трудом пришли к такому уникальному результату. За это им надо в ноги поклониться, что шли таким русским путём. Рассчитывали сами на себя.

У него впереди большая карьера. 27 лет — не 37. Он этот год поиграет большие турниры. Теперь его все знают. И выходить на игру против Карацева будут как на человека, который играл полуфинал Australian Open.

Есть маленькое разочарование, он проиграл три сета. Если бы он хотя бы выиграл сет, я был бы счастлив. Он присоединился к Рублёву, Медведеву, Хачанову. Теперь у нас есть и Карацев. У нас хорошая мужская команда, которая на многое может претендовать.

Джокович вышел в финал вполне закономерно. Он с блеском прошёл весь турнир. Мог ли Карацев выиграть второй сет? В любой игре ты можешь зацепиться. И он пробовал зацепиться. Когда на той стороне стоит первая ракетка мира, ну зацепись, попробуй. Джокович не дал ему это сделать. У него было очень чистый матч. Я не вижу, где Карацев мог бы зацепиться и выиграть хотя бы сет. По счёту даже видно.

Среди Циципаса, Медведева и Джокович — Джокович сильнейший? Конечно, он сильнейший. Там нет Федерера, Надаль проиграл», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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