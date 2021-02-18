Видеообзор поражения Аслана Карацева от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open
114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не сумел выйти в финал, проиграв сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Видеообор полуфинала доступен на «Чемпионате»
Аслан впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема» и сразу добрался до полуфинала. В новом рейтинге ATP он войдёт в топ-50.
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Джокович поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Новак является действующим чемпионом Australian Open. Турнир завершится 21 февраля.
Аслан Карацев бился как лев с первой ракеткой мира. Но в финал вышел Джокович
Российский парень дал бой лучшему теннисисту мира. Аслан Карацев проиграл, но остался супергероем Australian Open.
Рекомендуем вам
- 18 февраля 2021
-
17:15
-
17:01
-
16:54
-
16:41
-
16:12
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:00
-
14:40
-
14:21
-
14:00
-
13:40
-
12:23
-
11:26
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:30
-
10:05
-
09:57
-
09:49
-
09:13
-
08:04
-
07:44
-
07:30
-
07:12
- 17 февраля 2021
-
23:22
-
20:53
-
18:37
-
17:18
-
16:39
-
16:23
-
15:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам