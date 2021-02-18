Видеообзор поражения Аслана Карацева от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не сумел выйти в финал, проиграв сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Видеообор полуфинала доступен на «Чемпионате»

Аслан впервые в карьере сыграл в основной сетке турнира «Большого шлема» и сразу добрался до полуфинала. В новом рейтинге ATP он войдёт в топ-50.

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Джокович поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Новак является действующим чемпионом Australian Open. Турнир завершится 21 февраля.