Отец Карацева: для первого раза с номером один пойдёт, во второй уже надо будет выиграть

Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, прокомментировал поражение (3:6, 4:6, 2:6) сына от Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Аслан ещё не позвонил. После проигрыша он расстроен, но, когда мы с ним свяжемся, я скажу ему, что он молодец. Для первого раза — он с первой ракеткой мира играл — пойдёт, а второй раз надо будет уже выиграть. Потом скажу об ошибках, а сейчас — что достойно сыграл турнир, попал в сотню, это было его делом номер один.



Никого не пустил смотреть со мной матч. Я всегда бываю один, чтобы мне никто не мешал анализировать его ошибки, и подсказываю ему через телевизор, он иногда слышит даже. Сегодня, конечно, переживал. Это не передать словами», — приводит слова Карацева телеграм-канал КрыльяTV.

Видеообзор поражения Аслана Карацева от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open