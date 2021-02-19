Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open
Сегодня, 19 февраля, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и представитель Греции Стефанос Циципас (5). Поединок поставлен третьим запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск. По личным встречам впереди Медведев — 5-1.
На турнирах «Большого шлема» Даниил и Стефанос встречались один раз. На US Open 2018 года россиянин победил со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open
Победитель этого поединка в финале сыграет с действующим чемпионом, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Медведев – Циципас, полуфинал. Лучший теннисист России бьётся за финал. Даня, давай! LIVE!
Даниил Медведев уже побеждал грека. И сейчас для выхода в финал – нужно повторить! Всё самое интересное – в нашем онлайне.
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