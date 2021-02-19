Сегодня, 19 февраля, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, и представитель Греции Стефанос Циципас (5). Поединок поставлен третьим запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск. По личным встречам впереди Медведев — 5-1.

На турнирах «Большого шлема» Даниил и Стефанос встречались один раз. На US Open 2018 года россиянин победил со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в полуфинале Australian Open



Победитель этого поединка в финале сыграет с действующим чемпионом, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.