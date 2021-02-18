Тренер Карацева: эмоционально Аслан очень устал. Давление на него шло сумасшедшее

Егор Яцюк, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, прокомментировал его выступление на Открытом чемпионате Австралии.

«Эмоционально Аслан очень устал. Первый раз играл пятисетовые матчи, давление на него шло сумасшедшее. Выдержать всё, когда ты дебютант, очень трудно. Карацев приобрёл большой опыт здесь, мы обязательно разберём с ним все матчи и продолжим двигаться дальше.



Мы очень много и упорно работали, хотя у нас ни одного полуфинала турниров ATP не было. Шли от матча к матчу, при этом высоких задач не ставили и думали только о ближайшей игре.



Что касается матча с Джоковичем, то сегодня был совершенно другой уровень игры, как я и ожидал. Джокович вышел на корт максимально настроенным и сконцентрированным, какой-то недооценки Карацева точно не было со стороны серба. В первом сете у него практически не было невынужденных ошибок, Новак не отдал просто так ни одного розыгрыша, поддавливал физически и психологически. Джокович позволил себе немного расслабиться только во втором сете, а до этого играл идеально.



Он задавил по всем показателям, был отлично готов. Сегодня он показал свой лучший матч из тех, которые я видел», — приводит слова Яцюка ТАСС.

Отец Карацева: для первого раза с номером один пойдёт, во второй уже надо будет выиграть