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«Понял, что могу играть с кем угодно». Аслан Карацев подвёл итоги Australian Open

«Понял, что могу играть с кем угодно». Аслан Карацев подвёл итоги Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал своё выступление на Открытом чемпионате Австралии, который стал для него дебютным турниром «Большого шлема».

«Конечно, у него очень высокий уровень. Ощущается большая разница. Он не отдаёт очки просто так, на своей подаче мне приходилось играть розыгрыши. С подачей всё было не очень хорошо, постоянно были розыгрыши. А он хорошо подавал весь матч, на меня это давило.

Это были отличные две недели. Это хороший опыт. Теперь я буду играть на всех серьёзных турнирах без квалификации, буду увереннее и просто продолжу играть и тренироваться. Начал больше верить в себя. Понял, что могу играть с кем угодно. Думаю, этот турнир помог моей карьере», — сказал Карацев во время послематчевой пресс-конференции.

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