«Понял, что могу играть с кем угодно». Аслан Карацев подвёл итоги Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал своё выступление на Открытом чемпионате Австралии, который стал для него дебютным турниром «Большого шлема».

«Конечно, у него очень высокий уровень. Ощущается большая разница. Он не отдаёт очки просто так, на своей подаче мне приходилось играть розыгрыши. С подачей всё было не очень хорошо, постоянно были розыгрыши. А он хорошо подавал весь матч, на меня это давило.



Это были отличные две недели. Это хороший опыт. Теперь я буду играть на всех серьёзных турнирах без квалификации, буду увереннее и просто продолжу играть и тренироваться. Начал больше верить в себя. Понял, что могу играть с кем угодно. Думаю, этот турнир помог моей карьере», — сказал Карацев во время послематчевой пресс-конференции.

Тренер Карацева: эмоционально Аслан очень устал. Давление на него шло сумасшедшее