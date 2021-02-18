Виландер: мы видели слёзы Серены, потому что она была разочарована тем, как сыграла

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением об американке Серене Уильямс, которая завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, со счётом 3:6, 4:6 проиграв Наоми Осаке.

«Это конец для Серены? Нет. Думаю, мы видели эти слёзы, потому что она была разочарована тем, как сыграла. Для неё это большая потеря, потому что она лучше двигается, лучше играет, но всё ещё не очень близка к Осаке. Чувствую, что именно с этого начинаются эмоции. Она, наверное, думает: «Что мне теперь делать?» — приводит слова Виландера Tennis Head со ссылкой на Eurosport.

В финале трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Осака сыграет ещё с представительницей США Дженнифер Брэйди, которая впервые пробилась в финал мэйджора.