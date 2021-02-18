«Заставлю их рвать задницы». Джокович — о молодых игроках, которые сменят «Большую тройку»

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о молодых игроках, которые в будущем сменят «Большую тройку».
«Давление всегда присутствует. Это часть того, что мы делаем. Но давление — это ещё и честь. Оно означает, что ты по-прежнему делаешь что-то важное для себя и всего теннисного мира.
Было много разговоров о том, что приходит новое поколение, которое сменит нас троих. Но в действительности этого до сих пор не произошло. Мы можем говорить об этом сколько угодно, но при всём уважении к молодым ребятам, им предстоит ещё много работы.
Победа Доминика Тима на US Open — это фантастика. Эти ребята очень сильны, они показывают качественный теннис и однозначно станут лидерами в будущем. Но я не буду просто стоять здесь и передавать всё им. Я заставлю их рвать задницы», — сказал Джокович в эфире Eurosport.
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