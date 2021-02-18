Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Заставлю их рвать задницы». Джокович — о молодых игроках, которые сменят «Большую тройку»

«Заставлю их рвать задницы». Джокович — о молодых игроках, которые сменят «Большую тройку»
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о молодых игроках, которые в будущем сменят «Большую тройку».

«Давление всегда присутствует. Это часть того, что мы делаем. Но давление — это ещё и честь. Оно означает, что ты по-прежнему делаешь что-то важное для себя и всего теннисного мира.

Было много разговоров о том, что приходит новое поколение, которое сменит нас троих. Но в действительности этого до сих пор не произошло. Мы можем говорить об этом сколько угодно, но при всём уважении к молодым ребятам, им предстоит ещё много работы.

Победа Доминика Тима на US Open — это фантастика. Эти ребята очень сильны, они показывают качественный теннис и однозначно станут лидерами в будущем. Но я не буду просто стоять здесь и передавать всё им. Я заставлю их рвать задницы», — сказал Джокович в эфире Eurosport.

Новак Джокович — о матче Медведев — Циципас: возьму попкорн и буду наслаждаться
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021