Отец Карацева: вообще не хотел отдавать сына на теннис. Хотел, чтобы он играл в футбол

Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал о детстве сына.
«Я сам спортивный работник, тренер по футболу, сам играл в футбол, это была моя стихия. Я закончил институт физкультуры по специальности „Футбол“, работал преподавателем. У меня были маленькие ракетки для настольного тенниса, и вот их Аслан брал и целыми днями играл, держал их. Ему не было еще и двух лет, люди могут даже и не поверить, что так было. Он не играл с машинками, его не интересовало это, его всегда интересовал мячик.
Честно говоря, я вообще не хотел отдавать его на теннис, я хотел отдать его в футбол, думал, что если он и будет играть, то только в футбол. В секции у дочери дарили детские ракетки, Аслан взял одну такую и начал играть, хотя ему не было и трех лет. Аслан играл со стенкой и ни на кого не обращал внимания. Потом его взял к себе тренер Владимир Рабинович, внимательно очень отнесся к сыну, мальчик начал тренироваться и начал показывать результаты», — приводит слова Карацева «Р-Спорт».
- 18 февраля 2021
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